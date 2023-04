Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alkoholisierter Autofahrer verliert Kontrolle über Wagen

Espelkamp (ots)

Zu einem Verkehrsunfall auf der Isenstedter Straße in Höhe der Straße Hagenriede wurde die Polizei am Sonntagnachmittag gerufen. Vor Ort verneinte der alkoholisierte Fahrzeuginsasse seine Fahrereigenschaft. Dies konnte die alarmierte Streifenwagenbesatzung allerdings anhand von Zeugenhinweisen widerlegen.

Anhand der Unfallspuren konnten die Beamten folgenden Unfallhergang recherchieren. Demnach befuhr der 45-Jährige mit einem Audi gegen 14 Uhr die Isenstedter Straße in Richtung Espelkamp. Kurz vor der Einmündung zur "Hagenriede" verlor er in einer Linkskurve mutmaßlich aufgrund eines Reifenplatzers die Kontrolle über den Wagen. So kam er nach rechts von der Straße ab, durchfuhr den Straßengraben, touchierte hierbei einen Leitpfosten und kam im Einmündungsbereich zum Stehen. Anschließend stieg der Mann aus dem beschädigten Wagen aus. Gegenüber den Einsatzkräften machte er Angaben, dass ein Bekannter von ihm das Auto gelenkt habe und dieser den Unfallort vor Eintreffen der Polizei fußläufig verlassen habe. Dies konnte anhand von Zeugenhinweisen widerlegt werden. Da der Espelkamper stark alkoholisiert schien, wurde ein Test durchgeführt, der deutlich positiv ausfiel. Es folgte eine Blutprobe auf der Polizeiwache. Zudem konnten vor Ort die Besitzverhältnisse des Wagens nicht abschließend geklärt werden, sodass der Audi sichergestellt und abgeschleppt wurde.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell