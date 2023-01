Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Reifen zerstochen - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt (TK) In der Zeit von Donnerstag, 05.01.2023, 15.00 Uhr, bis Freitag, 06.01.2023, 07.00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen eines Pflegedienstes. Die beiden Fahrzeuge waren im o. a. Zeitraum in der Kleistraße, Höhe Hausnummer 15 geparkt. An einem PKW Fiat wurden der rechte Vorderreifen und der rechte Hinterreifen, an einem PKW VW der linke Hinterreifen zerstochen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 225 Euro. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell