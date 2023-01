Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht in Lamspringe - Zeuge gesucht

Hildesheim (ots)

Lamspringe (sev) Am heutigen Tag kam es gegen 08.40 h in Lamspringe, Hindenburgstraße 1, auf dem Parkplatz einer Bäckerei, zu einer Unfallflucht. Die Fahrerin eines Ford Kuga hat beim Rückwärtsausparken eine Laterne beschädigt und sich danach ohne sich um den Schaden zu kümmern vom Unfallort entfernt. Beobachtet wurde das von einem Kunden, der eine Mitarbeiterin der Bäckerei informierte. Allerdings sind die Personalien des Zeugen nicht bekannt. Es soll sich um eine Person handeln, die des Öfteren in der Bäckerei einkauft. Dieser Zeuge wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

