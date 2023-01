Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrzeugführer versucht sich einer Kontrolle durch Flucht zu entziehen *diverse Straftaten aufgedeckt*

Hildesheim (ots)

Lamspringe (web) Am heutigen Tag, gegen 14:20 Uhr, befuhr eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Bad Salzdetfurth in Lamspringe die Bismarckstraße in Rtg. Kreisel. Vor dem Streifenwagen fuhr ein PKW Mercedes Benz A Klasse, welcher zum Zwecke einer Verkehrskontrolle gestoppt werden sollte. Die hierzu gezeigten Anhaltesignale wurden durch den Fahrzeugführer missachtet. Anstatt anzuhalten beschleunigte dieser plötzlich seinen Pkw stark und versuchte sich der bevorstehenden Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Der Fluchtversuch ging über die Bismarckstraße, Herrmannstraße und die Straße Am Bahnhof. Dabei fuhr er innerhalb geschlossener Ortschaften mit bis zu 100 km/h. In der Straße Am Bahnhof stoppte der Fahrzeugführer. Eine weitere Flucht konnte von den Beamten unterbunden werden. Bei einer Überprüfung der Insassen stellt sich heraus, dass der 23jährige Lamspringer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem war das genutzte Fahrzeug nicht zugelassen und versichert. Die angebrachten Kennzeichenschilder waren gestohlen gemeldet. Im Pkw konnte ein weiteres entwendetes Kennzeichenpaar aufgefunden werden.

Gegen den Fahrzeugführer wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach Abschluss der pol. Maßnahmen wurde er vor Ort entlassen. Ob der 23jährige Beifahrer aus dem Stadtgebiet Bad Salzdetfurth zu den diversen Straftaten einen Tatbeitrag geleistet hat müssen nun die weiteren polizeilichen Ermittlungen ergeben.

