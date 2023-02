Coesfeld (ots) - Am Wochenende brachen bislang unbekannte Täter in ein auf einem Firmengelände auf der Robert-Bosch-Straße in Olfen geparkten Mercedes ein. Beute machten die Unbekannten hier nicht. Auf der Straße "Zur Birke" in Olfen brachen unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag (12.02.2023) auf Montag (13.02.2023) in das Auto einer 65-jährigen Olfenerin ein ...

mehr