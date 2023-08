Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte bei Motorradunfall

Drolshagen - Wegeringhausen (ots)

Am 17.08.2023 kam es an der Einmündung B44 Kölner Straße und der L 708 in Wegeringhausen zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen verletzt wurden. Gegen 18:40 Uhr befuhr ein 48-jähriger Gummersbacher mit seiner 50-jährigen Sozia, ebenfalls aus Gummersbach stammend, die B55 aus Richtung Bergneustadt kommend und wollte in Wegeringhausen links auf die L 708 abbiegen. Ihm entgegen fuhr eine 82-jährige Autofahrerin aus Richtung Hützemert kommend. Diese wollte ebenfalls rechts auf die L 708 abbiegen. Aus ungeklärten Gründen, übersah die Drolshagenerin das vorfahrtberechtigte Motorrad und es kam zum Unfall. Dabei wurde der Kradfahrer leicht verletzt und dessen Sozia musste mittels Rettungswagen in ein nahegelgenes Krankenhaus verbracht werden, wo sie stationär verblieb. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell