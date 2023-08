Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Drolshagen (ots)

An der Autobahnanschlussstelle Drolshagen hat sich am Mittwoch (16. August) gegen 13:10 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 22-Jähriger befuhr die Landstraße 708 und wollte auf die Autobahnauffahrt in Richtung Frankfurt fahren. Dafür fuhr er mit seinem Auto auf die Linksabbiegerspur. Zeitgleich befuhr eine 55-jährige Autofahrerin die L 708 in Richtung Wegeringhausen. Als der 22-Jährige zum Abbiegen auf die Autobahnauffahrt ansetzte, stießen die Fahrzeuge zusammen. Beide Insassen wurden durch den Zusammenstoß verletzt. Sie kamen mit Rettungswägen in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden lag im fünfstelligen Eurobereich. Die Straße war für die Unfallaufnahme gesperrt.

