Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 41-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol am Steuer

Wenden (ots)

Am Dienstag (15. August) meldete ein Zeuge der Polizei einen auffällig fahrenden Pkw. Die Fahrerin würde die Siegener Straße in Fahrtrichtung Orteingang Hünsborn "in Schlangenlinien" befahren. Dem Zeugen gelang es, durch Lichtsignale die Autofahrerin zum Anhalten zu bewegen. Eine Streifenwagenbesatzung stellte bei Eintreffen fest, dass die 41-Jährige alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen positiven Wert. Die Beamten brachten die Fahrerin darauf zur Polizeiwache, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem schrieben sie eine entsprechende Anzeige und stellten den Führerschein sicher.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell