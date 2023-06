LPI-SHL: Spiegelklatscher Lkw gegen Schulbus

Suhl (ots) - Am 16.06.2023 wurden Suhler Rettungskräfte zur Behandlung eines Patienten in die Würzburger Straße gerufen. Dort eingetroffen, wurden sie von dem 45-jährigen Patienten bedroht und angepöbelt. In der Folge des Einsatzes griff er einen der Notfallsanitäter an, der den Schlag abwehren konnte. Gemeinsam brachten die Rettungskräfte und Polizeibeamte den Angreifer zu Boden. Die Rettungskräfte blieben ...

