LPI-SHL: Zeugenaufruf

Meiningen (ots) - In der Werrastraße in Meiningen kam es am 15.06.2023 im Zeitraum von 07.00 Uhr bis 15.45 Uhr zu einem Unfall auf einem Parkplatz. Hier wurde ein abgeparkter Pkw Seat am hinteren Stoßfänger beschädigt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle ohne seine Personalien zu hinterlassen. Am Pkw Seat entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro. Zeugen zum Unfallhergang melden sich bitte bei der Polizei in Meiningen unter der Telefinnummer 03693/591-0. ...

