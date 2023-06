Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall auf der A 44 - Smart überschlägt sich

Bielefeld (ots)

HHo / Bad Wünnenberg / Gegen 17.20 Uhr kam es am heutigen Donnerstag aus noch unbekannter Ursache zu einem Verkehrsunfall auf der A44 kurz vor dem Autobahnkreuz Bad Wünnenberg. Vermutlich fuhr ein 49-Jähriger mit seinem Smart aus Frankfurt bei stockendem Verkehr auf einen Homberger BMW auf. In diesem befand sich eine 42-Jährige Fahrerin. Nach dem Anstoß überschlug sich Smart und kam rechtsseitig der Fahrbahn zum Liegen. Alle Fahrer verletzten sich hierbei leicht. Die Insassen der Fahrzeuge wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Fahrbahn musste an der Unfallstelle zunächst komplett gesperrt werden. Nach etwa einer halben Stunde konnte der linke Fahrstreifen freigegeben werden. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sich bereits ein Stau gebildet, der auf der A44 eine Länge von zwischenzeitlich 3 km erreichte. Gegen 18.25 Uhr konnten die Richtungsfahrbahn Dortmund wieder komplett freigegeben werden.

