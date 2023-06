Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit Fahrerflucht

Schmalkalden (ots)

In der Nacht vom 11.06.2023 23.00 Uhr bis 12.06.2023 12.00 Uhr wurde in der Hölzergasse in Schmalkalden auf einem unbefestigten Parkplatz ein abgeparkter Pkw an der Fahrertür beschädigt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle ohne seine Daten bekannt zu geben. Es entstand ein Schaden am Fahrzeug von ca. 300 Euro. Zeugen zum Unfall melden sich bitte bei der Polizei Meiningen unter der Telefonnummer 03693/591-0.

