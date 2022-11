Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Fahrradfahrer stoßen zusammen - zwei Verletzte

Konstanz (ots)

Zwei Radfahrer sind bei einem Unfall auf der Petershauser Straße am Donnerstagmorgen verletzt worden. Ein 18-Jähriger fuhr auf der St.-Gebhard-Straße in Richtung Spanierstraße. An der Einmündung der St.-Gebhard-Straße auf die Petershauser Straße fuhr der junge Mann über den abgesenkten Bordstein auf die Petershauser Straße und kollidierte dabei mit einer auf der Petershauser Straße, ebenfalls in Richtung Spanierstraße fahrenden 74-jährigen Radlerin. Beide stürzten und verletzten sich. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

