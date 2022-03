POL-EN: Schwelm- Unbekannte entwendeten E-Bike samt Kinderanhänger

Ennepetal (ots) - In der Zeit vom 19. bis zum 21.03. brachen Unbekannte in eine Gartenlaube an der Schachtstraße ein. Die Täte hebelten ein rückwärtiges Fenster auf und gelangten so in die Laube. Sie entwendeten hier mehrere hochwertige Sägen der Marke Bosch. Hinweise auf die Einbrecher gibt es bislang nicht. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Kreispolizeibehörde ...

