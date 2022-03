Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Unbekannter raubt Tageseinnahmen- Polizei sucht Zeugen!

Herdecke (ots)

Ein bisher unbekannter Mann betrat am Samstagabend (19.03), gegen 19:00 Uhr, einen Warendiscounter in der Hauptstraße. Der Mann hielt sich zunächst in dem Geschäft auf und begab sich dann zum Kassenbereich, wo er vorspielte etwas kaufen zu wollen. Als die Mitarbeiterin die Kasse öffnete, hielt ihr der Unbekannte einen Waffenähnlichen Gegenstand vor. Der Täter griff in die geöffnete Kasse und nahm das Bargeld daraus an sich. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Er wird so beschrieben: ca. 20 - 25 Jahre alt, ca. 190 cm groß, schmale Statur, rote Kappe, dicke Wollhandschuhe schwarzer Pullover, schwarze Jogginghose Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat oder dem Täter geben können. Hinweise können unter der Telefonnummer 02335-91667000 abgegeben werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell