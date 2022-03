Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 38-Jähriger nicht auf Anruf von falschen Europol Mitarbeitern reingefallen

Ludwigshafen (ots)

Am 28.02.2022, gegen 11:00 Uhr, erhielt ein 38-Jähriger auf seinem Mobiltelefon einen Anruf von einer unbekannten Frau, die sich als Mitarbeiterin von Europol vorstellte. Sie erzählte ihm, dass man in Berlin seine Daten und Drogen in einem Auto gefunden hätte. Danach wurde er an einen Mann weiter gegeben, der ihm mehrere Fragen stellte, unter anderem zu seinem Bankkonto. Als der 38-Jährige daraufhin erklärte, dass er zu einer Polizeidienststelle gehen werde, um sich dort zu informieren, entgegnete ihm der Anrufer, dass er dort aufgrund der Geschehnisse direkt festgenommen werden würde und er dies deshalb unterlassen solle. Dies verwunderte den 38-Jährigen so sehr, dass er auflegte und zur nächsten Polizeidienststelle ging.

