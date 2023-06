LPI-SHL: Kabeldiebstahl auf Baustelle

Römhild (ots) - Am Mittwochmorgen stellten Mitglieder des Sportvereines in Römhild, OT Milz, fest, dass ein Garagentor eines Schuppens am Sportplatz aufgebrochen und der darin befindliche Rasentraktor entwendet wurde. Dem Geschädigten entstand ein Gesamtschaden von mindestens 5.500 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 - 7780 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

