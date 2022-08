Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariat Seesen vom 23.08.2022

Goslar (ots)

Diebstahl eines Rollstuhls

Ein bisher unbekannter Beschuldigter hat in der Nacht vom 18. auf den 19.08.2022 vor einem in der Gänsepforte in Seesen befindlichen Hauses einen dort abgestellten und nicht angeschlossenen Rollstuhl entwendet. Für den Geschädigten entstand dadurch ein Schaden von 1.405EUR. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Personen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat in Seesen (Tel. 05381 - 944 0) zu melden.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls

In der Zeit vom Freitag, den 19.08.2022 (11:30 Uhr), auf Montag, den 22.08.2022 (07:45 Uhr), gelangten die bisher unbekannten Täter gewaltsam auf das Gelände eines in Seesen am Bahnhofsplatz befindlichen Lagers der Deutschen Bahn und entwendeten etwa 50m Kupferkabel. Die Schadenshöhe beläuft sich auf eine Summe von etwa 15.000EUR. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Personen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat in Seesen (Tel. 05381 - 944 0) zu melden.

