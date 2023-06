Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 6

BAB 81

L1115 Gem. Ottmarsheim: Fahrerin in psychischem Ausnahmezustand

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (03.06.2023) um 10:47 Uhr befuhr die 28-jährige Lenkerin eines Alfa Romeo die BAB 6 in Fahrtrichtung Nürnberg und anschließend die BAB 81 in Fahrtrichtung Stuttgart. Sie fiel mehreren Verkehrsteilnehmenden wegen ihrer aggressiven, rücksichtslosen und mit erhöhter Geschwindigkeit fahrenden Fahrweise auf. Im Laufe der Fahrt überholte sie mehrfach rechts durch Nutzung des Standstreifens. Sie beleidigte andere Verkehrsteilnehmende, indem sie ihnen den Mittelfinger zeigte. Auf der Landesstraße 1115 in Fahrtrichtung Kirchheim am Neckar, kurz vor Ottmarsheim, konnten der rote Alfa Romeo mit französischer Zulassung, die Fahrzeuglenkerin und ihre beiden Hunde festgestellt werden. Der Tank des Fahrzeugs war leer. Die Dame war sehr aggressiv, bespuckte, biss und beleidigte die eingesetzten Polizeikräfte. Nachdem sie sich nicht beruhigen ließ, mussten ihr Handschließen angelegt werden. Gegen die polizeilichen Maßnahmen leistete die Dame massiven Widerstand. Im weiteren Verlauf konnten eine geladene kurzläufige Schrotflinte, Schrotmunition, ein Einhandmesser, diverse Alkoholika und Betäubungsmittel aufgefunden werden. Für die Dame wurde ein Rettungswagen angefordert, der sie in ein nahegelegenes Krankenhaus verbrachte. Nach der Durchführung einer Blutentnahme wurde sie in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Bei den Widerstandshandlungen wurde niemand verletzt. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und die beiden Hunde wurden der hinzugerufenen Tierrettung übergeben. Zeugen sowie Verkehrsteilnehmende, welche durch den Alfa Romeo geschädigt oder gefährdet wurden, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar unter der Telefonnummer: 07144 9000 oder unter marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell