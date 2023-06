Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erligheim: Pedelec-Fahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagvormittag (03.06.2023) um 09.40 Uhr befuhr die 65-jährige Pedelec-Fahrerin die Schulstraße in Erligheim. Während der Fahrt übersah sie eine Bodenwelle, überschlug sich daraufhin und kam mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand trug die Fahrerin des Pedelec keinen Helm. Sie wurde durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

