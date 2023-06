Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Verkehrsunfall mit zwei geschädigten Personen +++ Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagnachmittag (03.06.2023) um 17:10 Uhr befuhr die 34-jährige Opel-Lenkerin die Bundesstraße 10 von Vaihingen an der Enz kommend in Fahrtrichtung Enzweihingen. Auf Grund eines vor ihr abbiegenden Fahrzeugs musste sie ihren Opel auf der Enzbrücke bis zum Stillstand abbremsen. Der dahinterfahrende 35-jährige Lenker eines Ford Focus erkannte die Situation rechtzeitig und bremste sein Fahrzeug ebenfalls ab. Der nachfolgende 60-jährige Ford Fiesta-Lenker konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen, fuhr auf den Ford Focus auf und schob diesen auf den Opel. Durch die Kollision wurden die Opel-Lenkerin und die 28-jährige Beifahrerin des Ford Focus leicht verletzt. Beide Verletzten wurden mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Gesamtschaden beträgt circa 6.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem abbiegenden Fahrzeug und zum Unfallhergang machen können, setzen sich bitte mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter der Telefonnummer: 07042 941 1200 oder unter VAIHINGEN-ENZ.PREV@polizei.bwl.de in Verbindung.

