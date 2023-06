Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: VW-Fahrer in den Gegenverkehr gekommen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag um 14:36 Uhr befuhr ein 84-jähriger Lenker eines VW Polo mit seiner 55-jährigen Beifahrerin die Holzgerlinger Straße (Kreisstraße 1074) von Schönaich kommend in Fahrtrichtung Holzgerlingen. Auf Grund bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer nach einer langgezogenen Linkskurve nach links in den Gegenverkehr und streifte dort ein entgegenkommendes Wohnmobil. Dieses war mit dem 32-jährigen Fahrzeuglenker und seiner sechs Jahre alten Tochter besetzt. Die Insassen beider Fahrzeuge wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme musste die Straße für circa zwei Stunden voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

