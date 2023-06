Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim

Murr: Zeugen nach Unfallflucht beim Kaufland gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagmittag befuhr der Lenker eines weißen BMW 320d gegen 15:50 Uhr die Steinbeisstraße in Steinheim. Beim Einfahren in den Parkplatz des Getränkemarktes prallte er gegen den in der Einfahrt befindlichen Wegweiser des Marktes und beschädigte diesen. Anschließend ging der Fahrer zunächst zu Fuß flüchtig, wobei er sein Fahrzeug an der Unfallstelle stehen ließ. Eine sofort eingeleitete Fahndung sowie die Überprüfung der Halteranschrift führte nicht zur Feststellung des Fahrers. Gegen 17:15 Uhr kehrte der Fahrer in Begleitung von 4 weiteren Personen an die Unfallstelle zurück. Gemeinsam versuchten sie, den Pkw wieder gangbar zu machen und von der Unfallstelle zu entfernen. Hier konnte der mutmaßliche 46-jährige Fahrer durch die Polizei festgestellt werden, der mit ca. 1,8 Promille deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Der entstandene Sachschaden ist bislang nicht zu beziffern. Für die Unfallaufnahme und die Fahndung nach dem Fahrer waren je eine Streife der Polizeireviere Marbach und Bietigheim-Bissingen eingesetzt. Da vor Ort unterschiedliche Angaben zur Fahrereigenschaft gemacht wurden und der Fahrer seine Beteiligung abstritt, bittet das Polizeirevier Marbach mögliche Zeugen, sich unter 07144/9000 oder per Email unter marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell