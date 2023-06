POL-LB: Sachsenheim: Unbekannter Täter legt Feuer auf Gartengrundstück

Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich infolge eines technischen Defekts geriet am Freitag (02.06.2023) gegen 13:30 Uhr ein VW Polo in Brand, der im Parkhaus eines Einkaufszentrums in der Tilsiter Straße in Sindelfingen abgestellt war. Der auf dem Parkdeck 1 geparkte VW stand bei Eintreffen der Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sindelfingen in Vollbrand. Die ...

mehr