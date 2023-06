Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg, Bietigheim-Bissingen, Ingersheim: In medizinischer Notlage mehrere Sachschäden verursacht - Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend, gegen 21:40 Uhr, wurde am Ortseingang Ingersheim, von Bietigheim herkommend, ein stehender, unfallbeschädigter weißer Citroen festgestellt. Am Steuer saß der 55-jährige Fahrzeugführer, welcher sich in einer medizinischen Notlage befand. Ersten Ermittlungen zufolge kam der Fahrzeugführer aus Ludwigsburg. An die genaue Fahrtstrecke und die hierbei verursachten Schäden konnte sich der 55-Jährige nicht mehr erinnern. Mutmaßlich begann die Irrfahrt in Ludwigsburg im Bereich der Strombergstraße und führte über die Osterholzallee und die Talallee auf die B27 durch Bietigheim-Bissingen und letzten Endes nach Ingersheim. Auf dieser Strecke wurden diverse Warnbaken und Betongleitwände beschädigt beziehungsweise touchiert. Des Weiteren muss auf dieser Fahrt, vermutlich im Bereich Ludwigsburg, ein rotes Fahrzeug beschädigt worden sein, da am Verursacherfahrzeug dementsprechende Spuren gesichert werden konnten. Die bislang aufgefundenen Kollisionsstellen beziffern den entstandenen Gesamtsachschaden auf aktuell etwa 9.000 Euro. Der Fahrzeugführer wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem weißen Citroen und seiner Irrfahrt oder dem beschädigten roten Fahrzeug machen können, mögen sich an das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel.: 07142/4050 oder unter bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de wenden.

