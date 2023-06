Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Böblingen: 16-Jähriger nach versuchtem Totschlag in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Ein 16 Jahre alter Jugendlicher befindet sich in Untersuchungshaft, nachdem er verdächtig ist, am Freitag, den 25. Mai 2023 einem Gleichaltrigen mit einem Messer in den Rücken gestochen zu haben. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatten sich die beiden Jugendlichen gegen 22.50 Uhr mit weiteren Bekannten in der Parkanlage "Baumoval" in der Schönbuchstraße in Böblingen getroffen. Aus bislang ungeklärten Gründen gerieten die beiden in Streit, welcher schließlich eskalierte. Der 16 Jahre alte Geschädigte wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr. Der 16-jährige Tatverdächtige wurde im weiteren Verlauf vorläufig festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der deutsche Staatsangehörige am Freitag, den 02. Juni 2023 einem Haftrichter am Amtsgericht Böblingen vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung und wies den Jugendlichen in eine Justizvollzugsanstalt ein. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat wurden von der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg übernommen und dauern derzeit noch an.

