Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 84-Jähriger von Radfahrerin erfasst und schwer verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, ereignete sich bereits am Dienstag, 30.05.2023 in Bietigheim-Bissingen im Bereich der Metter ein Unfall zwischen einem Fußgänger und einer Fahrradfahrerin, bei dem der Fußgänger schwer verletzt wurde. Ein 84-jähriger Mann war mit seiner 82-jährigen Ehefrau zu Fuß auf einem Verbindungsweg von der Metterzimmerer Straße in Richtung der Pforzheimer Straße unterwegs. Kurz nach der Brücke über die Metter kam ihm eine Gruppe von etwa fünf Personen auf Fahrrädern entgegen, die an dem 84-Jährigen und seiner Frau vorbeifuhren. Die letzte Person dieser Gruppe, eine noch unbekannte Frau, streifte den Rentner bei der Vorbeifahrt, so dass dieser stürzte und sich dabei schwere Verletzungen zuzog. Die Frau sah sich noch kurz nach dem Senior um, setzte ihre Fahrt aber fort, ohne anzuhalten und sich um den Verletzten zu kümmern. Der 84-Jährige musste in der Folge in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Nach bisherigem Ermittlungsstand müssten zum Unfallzeitpunkt mehrere Fußgänger auf dem Weg zwischen der Metterzimmerer Straße und der Pforzheimer Straße unterwegs gewesen sein, die den Unfallhergang möglicherweise beobachtet haben. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg bittet Zeugen, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell