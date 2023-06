Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Pflugfelden: Verkehrsunfall in der Eglosheimer Straße

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen kam es am Donnerstag gegen 17:00 Uhr in der Eglosheimer Straße im Ludwigsburger Stadtteil Pflugfelden. Eine 87-jährige Audi-Lenkerin befuhr die Eglosheimer Straße in Richtung Dorfstraße. Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet sie mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrspur. Hierbei kollidierte sie mit dem VW eines 73-Jährigen, der auf der Eglosheimer Straße in entgegengesetzter Richtung fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Verkehrsteilnehmer leicht verletzt, sie kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Durch den Verkehrsunfall liefen aus den beiden unfallbeschädigten Fahrzeugen Betriebsstoffe aus. Diese wurden durch die Feuer Ludwigsburg, die mit einem Fahrzeug und zwei Wehrkräften vor Ort waren, abgebunden. Eine Kehrmaschine reinigte im Anschluss die Fahrbahn.

