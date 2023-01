Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle und versuchter Einbruch

Aalen (ots)

Michelfeld: Verkehrsunfall

Am Montagabend gegen 19:20 Uhr fuhr eine 58-jährige Skoda-Fahrerin von einem Parkplatz in der Daimlerstraße nach links auf die Daimlerstraße ein. Dabei kollidierte sie mit einem vorfahrtsberechtigten 30-jährigen VW-Fahrer, welcher bereits auf der Daimlerstraße unterwegs war. Durch den Crash entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro.

Crailsheim: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Am Montagabend gegen 17:50 Uhr versuchte ein Dieb in ein Wohnhaus in der Christoph-Probst-Allee zu gelangen. Hierfür warf er eine Scheibe mit einem Stein ein und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Kirchberg an der Jagst: Person bei Unfall leicht verletzt

Am Montagnachmittag gegen 16 Uhr fuhr ein 76-jähriger Renault-Fahrer mit seinem Fahrzeug von einem Grundstück auf die L1040 ein. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 30-jährigen VW-Fahrer, welcher bereits auf der L1040 unterwegs war. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, hierbei wurde die schwangere Beifahrerin des 30-Jährigen leicht verletzt. Sie wurde vor Ort durch einen Arzt untersucht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro.

