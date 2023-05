Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Kollision mit E-Scooter - Autofahrer flüchtet - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Samstag (6. Mai 2023) befuhr eine 33-Jährige gegen 21:20 Uhr auf einem E-Scooter die Moerser Straße in Richtung Europaring. Als sie die Husarenallee über-querte, touchierte sie im Kreuzungsbereich ein silberfarbener VW Golf (Baujahr 2012) mit Krefelder Kennzeichen, welcher von der Husarenallee nach links auf die Moerser Straße abbog. Die 33-Jährige stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Die Person am Steuer setzte seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort ohne sich um das Wohlergehen der E-Scooter-Fahrerin zu erkundigen.

Die Personenbeschreibung lässt nicht auf das Geschlecht schließen, ihr Alter wird jedoch auf 30 - 50 Jahre geschätzt. Die Person soll einen Kurzhaarschnitt tragen.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.de. (107)

