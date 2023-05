Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Zeuge fasst Einbrecher auf frischer Tat - Festnahme

Krefeld (ots)

Am Sonntagabend (30. April 2023) befand sich die 80-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses an der Hunzingerstraße in ihrem Garten, als sie plötzlich aus dem Haus laute Geräusche hörte. Im Wohnbereich traf sie auf einen Mann, der einen weißen Stoffbeutel in der Hand hielt. Er ergriff die Flucht. Während sie versuchte, den Einbrecher festzuhalten, rief sie laut um Hilfe. Mehrere Nachbarn, zwei Spaziergänger und ein 51-jähriger Radfahrer hörten die Schreie. Letzterer sah den Tatverdächtigen in Richtung Dürerstraße flüchten, informierte die Polizei und nahm die Verfolgung auf. Als der Mann dies bemerkte, kletterte er über einen Zaun und versteckte sich im Garten eines der Nachbarhäuser. Der Zeuge stellte ihn und hielt ihn gemeinsam mit einem Nachbarn der Seniorin bis zum Eintreffen der Polizei fest.

In seinem Beutel fanden die Beamten eine Debitkarte und verschiedene Schmuckstücke, die er zuvor aus dem Haus entwendet hatte. Sie wurden ihrer Besitzerin wieder ausgehändigt. Der wegen Eigentumsdelikten polizeibekannte Tatverdächtige wurde festgenommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren. (104)

