POL-KR: Fischeln: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall mit Streifenwagen

Krefeld (ots)

Am Freitag (28.04.2023), gegen 20:50 Uhr, kam es im Bereich der Einmündung Obergath / Mühlenfeld zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Streifenwagens. Dieser war mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem dringenden Einsatz und befuhr die Obergath in Richtung Untergath. Ein weiterer Pkw-Fahrer (23) verließ zu diesem Zeitpunkt einen durch Ampel geregelten Parkplatz im Bereich der Einmündung. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen, wobei ein weiterer Pkw durch herumfliegende Splitter ebenfalls beschädigt wurde. Die beiden beteiligten Polizeibeamten (40, 23), sowie der Pkw-Fahrer, wurden anschließend in Krefelder Krankenhäuser verbracht, konnten jedoch nach Behandlung wieder entlassen werden. Der Fahrer des Pkw, sowie ein Polizeibeamter wurden leicht verletzt.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war der Bereich der Einmündung gesperrt. (103)

