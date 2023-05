Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Polizeisportlerehrung 2022: Krefelder Polizeibeamtin wird für ihre sportlichen Leistungen geehrt

Krefeld (ots)

Minister Reul begrüßte am Freitag, den 28. April 2023 in Duisburg die herausragendsten nordrhein-westfälischen Polizeisportlerinnen und Polizeisportler des Jahres 2022. Insgesamt 48 Sportlerinnen und Sportler sowie ein Polizeisportverein wurden für die besonderen Leistungen in verschiedenen Disziplinen an diesem Tag geehrt.

Auch die Krefelder Polizeikommissarin, Nele Baumbach, war unter den geladenen Gästen. Begleitet wurde die deutsche Vizemeisterin und Vize Pokalsiegerin im Wasserball von Polizeipräsidentin Ursula Mecklenbrauck und dem Leiter der Direktion Gefahrenabwehr und Einsatz, Detlev Peuyn. (105)

