POL-HSK: Versuchter Einbruch in Wohnung

Hochsauerlandkreis (ots)

Meschede-Eversberg

Der Besitzer des Hauses in der Mittelstraße bemerkte gestern eine Beschädigung in einer Glasscheibe an einem Fenster neben der Haustür. Diese Beschädigung muss im Zeitraum vom 09.05.2022, 00:00 Uhr bis gestern Morgen, 08:00 Uhr durch unbekannte Täter hervorgerufen worden sein. Ein Nachbar des Hausbesitzers meinte, dass dessen Hund in der Nacht von Montag auf Dienstag angeschlagen habe. Es ist nicht auszuschließen, dass die Täter dadurch gestört wurden. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

