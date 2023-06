Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Rutesheim: 72 Jahre alter Mann leistet Widerstand bei Festnahme

Ludwigsburg (ots)

Polizeibeamte des Polizeipostens Rutesheim bekamen es am Mittwochmittag (31.05.2023) im Bereich des Busbahnhofs in der Leonberger Straße in Rutesheim mit einem polizeibekannten, renitenten 72-jährigen Mann zu tun. Gegen den Senior, der etwa ein Jahr lang untergetaucht war, bestanden bereits Haftbefehle u. a. wegen Körperverletzungen und Sachbeschädigung, die von der Staatsanwaltschaft Stuttgart in der Vergangenheit beim zuständigen Amtsgericht beantragt und in der Folge erlassen worden waren. Am vergangenen Wochenende und am Mittwochvormittag war der aus Griechenland stammende Mann wieder wegen Beleidigungen und auch Bedrohung in Rutesheim aufgefallen. Im Zuge der aktuellen Ermittlungen trafen die Polizisten vom Polizeiposten Rutesheim am Busbahnhof auf den gesuchten 72-Jährigen. Als die Beamten ihm mündlich die bestehenden Haftbefehle eröffneten und ihn vorläufig festnehmen wollten, setzte er sich zur Wehr. Hieraus entstand ein Gerangel. Als die Beamten den Senior zu Boden brachten und er sich dort weiter wehrte, erlitt er leichte Verletzungen. Nachdem ihm Handschließen angelegt werden konnten, wurde er zunächst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er in eine Justizvollzuganstalt eingeliefert. Der 72-Jährige wird sich nun auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

