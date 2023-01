Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Oberbilk - Fußgänger von Pkw erfasst - Mann schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Montag, 30. Januar 2023, 07:50 Uhr

Ein 39-jähriger Mann wurde gestern Morgen von einem Taxi erfasst und so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 40-jähriger Mann aus Düsseldorf mit seinem Taxi auf der Oberbilker Allee in Richtung Kruppstraße unterwegs. In Höhe der Kirchstraße bemerkte er offenbar einen 39-jährigen Fußgänger zu spät, der die Oberbilker Allee überquerte. Er erfasste ihn mit seinem Pkw. Dabei wurde der 39-Jährige so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Oberbilker Allee auf Höhe der Kirchstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell