POL-ME: Rund 60.000 Euro Bargeld beschlagnahmt: Polizei hebt illegale Zockerhöhle aus - Wülfrath - 2206075

In der Nacht zu Dienstag (14. Juni 2022) hat die Polizei in Wülfrath eine illegale "Zockerhöhle" ausgehoben und mehr als 60.000 Euro Bargeld sowie einen verbotenen Geldspielautomaten beschlagnahmt. Gegen mehrere Personen wurden Verfahren eingeleitet.

Folgendes war geschehen:

Gegen 1:45 Uhr meldete sich ein Mann telefonisch bei der Polizei, um eine Ruhestörung aus einem Café an der Straße "Ellenbeek" in der Wülfrather Innenstadt zu melden. Zudem äußerte der Anrufer den Verdacht, dass in dem Lokal des illegalen Glücksspiels nachgegangen werde.

Als die Polizei wenig später mit mehreren Beamtinnen und Beamten schlagartig die Gaststätte betrat, stießen sie auf rund 40 Personen, die sich an mehreren Tischen befanden, an denen gerade Würfelspiele stattfanden. An einem größeren Tisch in der Mitte lagen zudem an jedem der Plätze größere Geldbündel im Wert mehrerer Tausend Euro. Zudem befanden sich in dem Lokal mehrere Geldspielautomaten, von denen einer nicht angemeldet und daher illegal war.

Die Polizei leitete insgesamt acht Strafverfahren gegen einige der dort angetroffenen Personen ein - darunter ein 49-jähriger Heiligenhauser, zwei Männer im Alter von 48 und 58 Jahren aus Düsseldorf, sowie ein 37-Velberter und ein 42 Jahre alter Mann aus Gevelsberg. Unter anderem wurden die Verfahren wegen der Veranstaltung und der Teilnahme an illegalen Glücksspielen eingeleitet.

Im Rahmen des Einsatzes beschlagnahmte die Polizei zudem rund 60.000 Euro Bargeld, bei dem der Verdacht besteht, dass es im Rahmen des illegalen Glücksspiels eingesetzt bzw. erwirtschaftet wurde. Zudem wurde der illegal betriebene Geldspielautomat sichergestellt und ein Bericht an die Gaststättenaufsicht verfasst. Insgesamt stellte die Polizei die Personalien von rund 40 im Lokal kontrollierten Personen fest.

