POL-LB: Sindelfingen: Fahrzeug gerät in Parkhaus in der Tilsiter Straße in Brand

Ludwigsburg (ots) - Eine noch unbekannte Person beschädigte am Donnerstag (01.06.2023) zwischen 08:00 und 10:00 Uhr in der Willi-Bleicher-Straße in Hemmingen beim Vorbeifahren mit einem Fahrzeug einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Ford Transit. Anschließend machte sich die Person aus dem Staub, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

