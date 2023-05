Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl eines Kleinkraftrades

Freinsheim (ots)

In der Zeit von Samstag, den 27.05.23, 21.00 Uhr, und Sonntag, den 28.05.2023, 08.50 Uhr, wurde ein Kleinkraftrad der Marke Aprilia in der Retzerstraße in Freinsheim vor dem Wohnanwesen des Geschädigten entwendet. Der Schaden beträgt ca. 250 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter der Tel. 06322/9630 oder unter pibadduerkheim@polizei.rlp.de

