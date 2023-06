Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Zeugen zu möglichem Exhibitionist gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag wurde dem Polizeirevier Leonberg eine männliche Person auf dem Trimm-Dich-Pfad in Rutesheim gemeldet. Dieser beging gegen 17:30 Uhr den Sportpfad und kam einer 17-Jährigen entgegen. Hierbei hatte er den Reißverschluss seiner Hose geöffnet und hielt seinen Penis in der Hand, während er an der Geschädigten vorbeiging. Der Mann ging anschließend über die Treppen in Richtung Schützenhaus weiter. Die Geschädigte konnte den Mann wie folgt beschreiben: ca. 30 Jahre, ca. 175 cm, europäische Erscheinung, trug eine schwarze Baseballmütze und insgesamt graue Kleidung mit langer Hose. Die Fahndung nach dem Mann, an welcher drei Streifenbesatzungen eingesetzt waren, verlief erfolglos. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg bittet weitere Geschädigte und Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter 08001100225 oder per Email unter hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden. Insbesondere wird eine Frau im Alter von ca. 60 Jahren und lockiger Frisur gesucht, die sich mit der Geschädigten noch kurz unterhalten hatte und ebenfalls weiterging.

