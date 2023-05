Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei steht wieder Rede und Antwort - dieses Mal geht es um Sucht und Drogen #polsiwi

Siegen (ots)

Am Mittwoch, den 07. Juni 2023 ist es wieder soweit. Die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein ist zu Gast bei Radio Siegen und bietet ihre Bürgersprechstunde an.

Thema ist "Sucht und Drogen".

Als Polizeibeamtin bzw. -beamter hat man fast täglich mit Drogen bzw. ihren Auswirkungen zu tun. Sei es bei der Verkehrskontrolle, wo die Fahrtüchtigkeit kontrolliert wird oder bei den Kontrollen rund um Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, die insbesondere in Siegen in den letzten Jahren intensiviert wurden. Aber auch im Bereich der Prävention spielen Drogen eine Rolle.

Wie hat sich die Situation in der Siegener Innenstadt entwickelt? Was macht die Polizei konkret? Wie sieht die Rechtslage "Alkohol im Straßenverkehr" aus? Was macht die Polizei bei Treffpunkten von Jugendlichen / Eventszene, wo Alkohol konsumiert wird? Gibt es die Enthemmung "Saufen, dann raufen"? Ist Cannabis schon legalisiert? Wie sieht die Präventionsarbeit der Polizei an Schulen aus?

Zu diesen und vielen Fragen mehr möchten Pressesprecher Stefan Pusch und Kriminalhauptkommmissar Heiko Diehl, ein Mitglied des Projektes "Sichere Innenstadt" und Leiter der Ermittlungsgruppe Faden, mit den Menschen ins Gespräch kommen.

Wie immer können auch für diese Sendung Fragen zu dem vorgenannten Thema "Sucht und Drogen" auf den bekannten "Social Media-Kanälen" von Radio Siegen und der Kreispolizeibehörde oder per Email an oeffentlichkeitsarbeit.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de eingereicht werden. Auch während der Sendung besteht die Möglichkeit, den beiden Experten Fragen zu stellen.

Zusammen mit der Moderatorin von Radio Siegen, Ann-Christin Schmidt, sind die Beiden gespannt auf die Sendung und hoffen darauf, viele Informationen austauschen, Tipps geben und angeregte Gespräche führen zu können.

