POL-COE: Coesfeld, Sökelandstraße/ Alkoholisiert Auto gefahren

Coesfeld (ots)

Nicht nur das ausgeschaltete Licht machte eine Streifenwagenbesatzung am Sonntag (23.04.23) auf ein Auto aufmerksam. Gegen 00.40 Uhr stand diese an der Kreuzung Süringstraße/Borkener Straße. Die Polizisten beobachteten, wie der 29-jährige Coesfelder in seinem unbeleuchteten Auto zu schnell über eine Rot zeigende Ampel und in Schlangenlinien fuhr. An der Sökelandstraße geriet er mit seinem Auto gegen einen Bordstein. An der Hansestraße stoppte der Mann dann sein Fahrzeug. Beim Aussteigen schwankte der Coesfelder, auch nahmen die Polizisten Alkoholgeruch in dessen Atemluft wahr. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest war positiv.

Der 29-Jährige musste mit zur Wache, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Die Beamten untersagten dem Coesfelder die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

