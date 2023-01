PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Unfallfluchten+++Diebstahl von Stammholz+++Taxifahrer angegangen+++Mehrere Verkehrsunfälle mit verletzten Personen+++

1. Verkehrsunfallflucht Gemarkung Beselich-Obertiefenbach Tatort: 65614 Beselich-Obertiefenbach Wirtschaftsweg zw. L 3022 und K 459 Tatzeit: Donnerstag, 19.01.2023, 16:00 Uhr - Freitag, 20.01.2023, 09:15 Uhr Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr einen Wirtschaftsweg zwischen der L3022 und der K 459. Der/die Fahrer/in des unbekannten Fahrzeuges kam auf dem Wirtschaftsweg nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte ca. 15 Meter Holzzaun der dortigen Pferdekoppel. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386 - 0 in Verbindung zu setzen.

2. Diebstahl von Stammholz

Tatort: 35781 Weilburg-Odersbach - Jugendzeltplatz im Bereich des Lahnweges Tatzeit:Dienstag, 03.01.2023, 15:00 Uhr - Freitag, 20.01.2023, 15:50 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten ca. 30 Holzstämme. Die Holzstämme hatten eine Länge von ca. 5 Metern und einen Durchmesser von ca. 30 cm. Am Tatort konnten Reifenspuren vorgefunden werden die darauf schließen lassen, dass die Stämme mittels eines Traktors abtransportiert wurden. Der Wert der Holzstämme wird auf ca. 750EUR geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386 - 0 in Verbindung zu setzen.

3. Verkehrsunfallflucht auf der L 3054

Tatort: L 3054 zw. Weilmünster-Möttau und Kraftsolms Tatzeit: Freitag, 20.01.2023, 09:15 Uhr

Die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge fuhren entgegengesetzt auf der L 3054. Der flüchtige Unfallverursacher geriet mit seinem Pkw leicht auf die Gegenfahrbahn und touchierte den Außenspiegel eines entgegenkommenden Fahrzeuges. Am Außenspiegel der Geschädigten entstand ein Schaden von ca. 100EUR. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen größeren SUV gehandelt haben. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386 - 0 in Verbindung zu setzen.

4. Körperverletzung Tatort: 65520 Bad Camberg, Hof-Gnadenthal-Straße 32 Tatzeit: Sonntag, 22.01.2023, 01:05 Uhr Nach einer Taxifahrt einer Frau und eines Mannes von Mainzer Haupthahnhof nach Bad Camberg kam es zu einem Streit um die Fahrtkosten. Im weiteren Verlauf wurden die geforderten Kosten bezahl. Im Anschluss wurde der Taxifahrer mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Täter flüchtete unerkannt. Personenbeschreibung:

- männlich - ca. 30 Jahre alt - ca. 190 cm groß - Wollmütze - cremefarbener Mantel

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

5. Verkehrsunfall mit Personenschaden

Tatort: 65599 Dornburg-Thalheim, Unter den Eichen 12 Tatzeit: Samstag, 21.01.2023, 18:54 Uhr Die 27-jährige Unfallverursacherin befuhr die Straße Unter den Eichen aus Richtung L 3278 kommend. Die 29-jährige Unfallbeteiligte fuhr ihr entgegen. Aus bisher ungeklärter Ursache kommt der Pkw der Unfallverursacherin ins Schleudern und kollidiert mit dem entgegenkommenden Pkw. Bei dem Zusammenstoß werden beide Fahrerinnen leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 14.000 EUR.

6. Verkehrsunfall mit schwer verletzen Personen Tatort: L 3449 Hessenstraße - zw. Selters-Haintchen und Selters-Niederselters Tatzeit: Samstag, 21.01.2023, 08:57 Uhr Die 26-jährige Unfallverursacherin befuhr die L 3449 aus Richtung Haintchen kommend in Richtung Niederselters. Vermutlich aufgrund von Schnee am Fahrbahnrand kommt die Fahrerin mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern. Dabei gerät sie in den Gegenverkehr und kollidiert dort frontal mit dem Pkw des 62-jährigen Unfallbeteiligten. Beide Fahrer werden schwer verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 28.000EUR.

