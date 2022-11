Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan-Marschalkenzimmern, Lkr. Rottweil) Unfall fordert rund 6000 Euro Schaden

Dornhan-Marschalkenzimmern, Lkr. Rottweil (ots)

Rund 6000 Euro Sachschaden hat ein Unfall gefordert, der am Montagabend bei einem Abbiegevorgang an der Einmündung der Oberndorfer Straße auf die Hauptstraße passiert ist. Kurz nach 18 Uhr fuhr ein 34-Jähriger mit einem Kleintransporter der Marke Iveco auf der Oberndorfer Straße und wollte an der genannten Einmündung nach links auf die Hauptstraße abbiegen. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem Smart ForTwo, dessen 72-jähriger Fahrer auf der bevorrechtigten Hauptstraße in Richtung Dornhan unterwegs war. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

