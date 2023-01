PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbrecher erwischt und verscheucht +++ Körperverletzung im Supermarkt +++ Bei Wildunfall überschlagen +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Einbrecher erwischt und verscheucht,

Selters, Am Weidenbruch, Donnerstag, 19.01.2023, 17:35 Uhr

(wie) Ein Einbrecher wurde am Donnerstagnachmittag in Niederselters von einem Hausbewohner erwischt und verscheucht. Ein 81-Jähriger vernahm in seinem Haus in der Straße "Am Weidenbruch" plötzlich laute Geräusche und sah nach, woher diese stammten. Im Flur stieß er plötzlich auf einen unbekannten Mann, der daraufhin sofort die Flucht ergriff. Da der Eindringling eine Taschenlampe benutzte und den 81-Jährigen geblendet hatte, konnte der Täter nicht näher beschrieben werden. Offenbar hatte der Einbrecher zuvor ein Fenster aufgehebelt, dieses nutzte er dann auch wieder für seine Flucht. Beute hatte der Unbekannte anscheinend noch nicht gemacht, dafür aber Schaden an dem Fenster angerichtet. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

2. Körperverletzung im Supermarkt,

Hadamar, Neue Chausse, Donnerstag, 19.01.2023, 18:00 Uhr

(wie) In Hadamar hat ein Mann in einem Supermarkt mehrere Menschen attackiert und geschlagen. Ein polizeibekannter 20-Jähriger aus Limburg betrat trotz Hausverbotes wieder einen Supermarkt in der Straße "Neue Chaussee". Als eine Mitarbeiterin ihn aufforderte den Markt zu verlassen, wurde der Mann aggressiv, handgreiflich und schubste die Frau. Als Kunden der Frau zur Hilfe eilten, wurden diese von dem 20-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Schließlich verließ der Schläger den Markt in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruchs gegen den Mann.

3. Rollerfahrerin verletzt sich,

Bad Camberg, Beuerbacher Landstraße, Donnerstag, 19.01.2023, 18:15 Uhr

(wie) Am Donnerstagabend wurde in Bad Camberg eine Motorrollerfahrerin bei einem Unfall verletzt. Die 16-Jährige war mit einem Motorroller auf der Beuerbacher Landstraße von der Innenstadt in Richtung Autobahn unterwegs. An einem Kreisverkehr musste ein davor fahrender Pkw stark abbremsen. Als die 16-Jährige ebenfalls stark bremste, kam der Roller ins Rutschen und sie kam zu Fall. Bei dem Sturz verletzte sich die Fahrerin leicht. Am Roller entstand Sachschaden.

4. Bei Wildunfall überschlagen,

Hünfelden, Landesstraße 3030, Donnerstag, 19.01.2023, 21:30 Uhr

(wie) Am späten Donnerstagabend hat sich ein Mann bei Hünfelden mit seinem Auto überschlagen und verletzt, als er einem Reh ausweichen wollte. Der 30-Jährige war mit einem VW auf der L 3030 von Bad Camberg in Richtung Dauborn unterwegs, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn gequert habe. Bei dem Versuch dem Tier auszuweichen hat der Mann bei hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über das Auto verloren und kam von der Fahrbahn ab. Im Feld überschlug sich der VW und blieb dann auf dem Dach liegen. Hierbei wurde der 30-Jährige verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Den stark beschädigten Wagen barg ein Abschleppdienst vom Feld. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 15.000 EUR.

5. Beim Einsteigen verletzt,

Beselich-Obertiefenbach, Mohnweg, Freitag, 20.01.2023, 09:20 Uhr

(wie) Am Freitagmorgen ist in Obertiefenbach eine Frau beim Einsteigen in ein Fahrzeug, dass dann plötzlich losfuhr, verletzt worden. Eine 45-Jährige wollte im Mohnweg eine 84-Jährige in einen BMW einsteigen lassen. Als sie hierbei, nach eigenen Angaben, den Sitz verstellen wollte, legte sie aus Versehen den Rückwärtsgang ein. Das Auto rollte los und die 45-Jährige trat, statt auf die Bremse, auf das Gaspedal. Der BMW schnellte rückwärts und schleifte die 84-Jährige ein Stück mit, da diese noch nicht komplett eingestiegen war. Auf der Straße fiel die Frau dann komplett aus dem Fahrzeug. Der BMW überquerte den Mohnweg und durchfuhr eine Hecke, bis er in einem Garten zum Stehen kam. Die 84-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

6. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Für die nächste Woche wird im Landkreis Limburg-Weilburg die folgende Messstelle angekündigt:

Dienstag, B 49, Höhe Beselich

Es wird darauf hingewiesen, dass weiterhin auch unangekündigte Messungen durchgeführt werden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell