Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Bahnhofstraße

Rodalben (ots)

Am Freitag, im Zeitraum von 20:20 Uhr bis 23:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den weißen Hyundai, i30, der 25-jährigen Geschädigten, welche ihren Pkw in Höhe des Anwesens Bahnhofstraße 5 geparkten hatte. Die Schadenshöhe am linken hinteren Radkasten beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

