PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg - Weilburg vom 21.01.2023

Limburg (ots)

+++ Räumfahrzeug verunfallt +++ mehrere Unfälle auf schneeglatter Fahrbahn +++ betrunken in Graben gefahren +++ in Wohnung eingebrochen+++

1.Räumfahrzeug verunfallt

Schubertstraße in Limburg - Lindenholzhausen Unfallzeit: 20.01.2023, 21:25 Uhr

Ein 37-jähriger Mann war am gestrigen Abend mit einem Räumfahrzeug in der Schubertstraße in Lindenholzhausen unterwegs um Schnee von der Fahrbahn zu beseitigen. Hierbei geriet er mit seinem Fahrzeug auf der abschüssigen Straße selbst ins Rutschen und kollidierte mit zwei am Fahrbahnrand parkenden Pkw. Erst eine Grundstücksmauer konnte das Räumfahrzeug stoppen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 14.500 EUR geschätzt.

2. Aufgrund der starken Schneefälle kam es im Laufe des gestrigen Abends zu mehreren Unfällen auf schneeglatter Fahrbahn.

Hierbei kam gegen 22:00 Uhr auf der B49 zwischen dem Weilburger Kreuz und Löhnberg ein Sattelzug ins Rutschen, kollidierte mit der Leitplanke und kam anschließend von der Fahrbahn ab.

Ein weiterer Unfall ereignete sich gegen 22:15 Uhr auf der L3030 zwischen der Autobahnabfahrt und Bad Camberg - Erbach. Hier waren zwei Fahrzeuge aufgrund der Straßenglätte aufeinander gerutscht.

Gegen 23:20 Uhr wurde die Polizei schließlich auf die L3063 zwischen Villmar und Runkel gerufen. Hier hatte der Fahrer eines Pkw in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war in die Leitplanke gefahren. Auch in diesem Fall war Schneeglätte die Unfallursache.

Sämtliche der hier gemeldeten Vorfälle gingen glimpflich aus und es blieb jeweils bei Blechschäden.

3.Betrunken in Graben gefahren

Gemarkung Hadamar, L3462 Unfallzeit: 20.01.2023, gg. 23:00 Uhr

Ein Verkehrsteilnehmer verständigte am gestrigen Abend gegen 23:00 Uhr die Polizeistation in Limburg und meldete einen in den Graben gerutschten Pkw. Der Fahrer befände sich noch bei dem Fahrzeug und sei vermutlich alkoholisiert. Der Verdacht des Mitteilers konnte durch die hinzugerufene Streife bestätigt werden. Tatsächlich war der 40-jährige Weilburger deutlich alkoholisiert und musste sich in der Folge einer Blutentnahme unterziehen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

4.In Wohnung eingebrochen

Runkel - Ennerich, Unterau 20.01.2023, 16:20 Uhr

Durch die Bewohnerin einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Unterau in Runkel - Ennerich wurde am 20.01.2023 festgestellt, dass sich offenbar eine fremde Person unberechtigt Zugang zu ihrer Wohnung verschafft hatte. Anhand einer vorhandenen Überwachungsanlage konnte festgestellt werden, dass eine männliche Person zur Tatzeit über die Eingangstür in die Wohnung gelangte. Eine Nachschau durch die Geschädigte ergab, dass mehrere Gegenstände aus der Wohnung entwendet worden waren.

Zeugen oder Hinweisgeber in der Sache werden gebeten sich mit der Polizeistation in Limburg unter 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell