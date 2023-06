POL-LB: Schönaich: Alkoholisiert in den Gegenverkehr geraten

Ludwigsburg (ots) - Am Freitag wurde dem Polizeirevier Leonberg eine männliche Person auf dem Trimm-Dich-Pfad in Rutesheim gemeldet. Dieser beging gegen 17:30 Uhr den Sportpfad und kam einer 17-Jährigen entgegen. Hierbei hatte er den Reißverschluss seiner Hose geöffnet und hielt seinen Penis in der Hand, während er an der Geschädigten vorbeiging. Der Mann ging anschließend über die Treppen in Richtung ...

