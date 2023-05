BPOL NRW: Düsseldorf Hauptbahnhof - Softair Waffe im Hosenbund - Beschlagnahme durch Bundespolizei

Düsseldorf (ots) - Beamte der Bundespolizei nahmen am Freitagnachmittag (05. Mai), einen Mann (33) im Düsseldorfer Hauptbahnhof fest. Grund dafür war, dass er durch die Staatsanwaltschaft Krefeld per Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben war. Der Verurteilte wurde an die nächste Justizvollzugsanstalt übergeben. In der Bahnhofshalle des Düsseldorfer ...

mehr