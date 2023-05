Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen auf der B9

Frankenthal (ots)

Am 05.05.2023, kurz nach 21:00 Uhr, wird der Polizeiinspektion Frankenthal ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW auf der B9 in Fahrtrichtung Frankenthal gemeldet. Ein 26-jähriger Fahrer eines Audi A8, sowie eine 36-jährige Fahrerin eines Citroen Berlingo kollidierten etwa 1,6km nach der Abfahrt Studernheim in Folge eines Spurwechsels seitens der 36-Jährigen miteinander. Hierbei wurden der 26-jährige Fahrer des Audi A8, dessen 24-jähriger und 48-jähriger Beifahrer, als auch die 36-jährige Fahrerin des Citroens leicht verletzt. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die B9 gesperrt. Zur Unterstützung befanden sich zudem der Rettungsdienst, die Straßenmeisterei, als auch die Feuerwehr Frankenthal im Einsatz. Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch die Kollision entstand zudem ein Schaden an der Leitplanke der B9. Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 50 000EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

